أحمد سعد يوجه رسالة لأولاده: «شايف الكون فيكم.. محدش عنده زيكم ويبات فقير»

وجه الفنان أحمد سعد رسالة لأولاده، معربا خلالها عن حبه لهم، قائلا: «يا رب يخليكم مفيش حد عنده أولاد زيكم، ويبات يوم فقير».

رسالة أحمد سعد لأولاده

ونشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق أحمد سعد عليها قائلاً، «أولادي أحبابي أصحابي أنا فخور بيكو جدا وبحبكم جدا جدا يا مصدر إلهامي.. الكون كله شايف أنكو أولادي، وأنا شايف الكون فيكو».

أضاف أحمد سعد، «طبعا مش هنجيب سيرة لولا الصغيرة، عشان دي نعملها قريبا بوست لوحدها، يا رب يخليكو مفيش حد عنده أولاد زيكم، ويبات يوم فقير».

نشاط فني لـ أحمد سعد

ويعيش الفنان أحمد سعد حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، إذ طرح أكثر من أغنية، حققت ملايين المشاهدات على يوتيوب، منهم أغنية «اليوم الحلو ده»، التي حققت أعلى نسب مشاهدة على «يوتيوب»، إذ تخطت المشاهدات نحو 6 ملايين و500 ألف مشاهدة على قناته الرسمية.

وأغنية «عليكي عيون» أعلى نسبة مشاهدات وإشادات الجمهور، وهي ألحان أحمد سعد، وكلمات محمد شافعي، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو، حيث حققت 156 مليون مشاهدة منذ طرحها على اليوتيوب.

وكان لأغنية «وسع وسع» مكانة خاصة، حيث حققت نجاحا كبيرا، وهي من كلمات وألحان أحمد سعد، بالتعاون مع مصطفى حدوتة، وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس، وإنتاج شركة مزيكا والكليب من إخراج إسلام هشام.