تفاصيل المقابلات الشخصية للمتقدمين للإعارات الخارجية للمعلمين.. 9 شروط

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما للمديريات التعليمية، بمواعيد المقابلات الشخصية للإعارات الخارجية للمعلمين للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023، بالإدارة العامة للإعارات الخارجية بالوزارة.

المقابلات الشخصية للمتقدمين للإعارات الخارجية للمعلمين 2023

ونبهت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، على المتقدمين للإعارات الخارجية، بالحضور للإدارة العامة للإعارات الخارجية بالوزارة على نفقتهم الخاصة، وذلك في الموعد المحدد المحدد لكل منهم، لإجراء المقابلة الشخصية للعام الدراسي 2022 / 2023 بداية من منتصف سبتمبر الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن من يتخلف عن الحضور للمقابلات الشخصية للإعارات الخارجية للمعلمين لن يتم إعادة الاختيار الشخصي له مرة أخرى.

شروط التقديم في الإعارات الخارجية

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون مقيدا على درجة مالية مدرجة بموازنة وزارة التربية والتعليم أو المديريات.

- ألا يزيد سن المتقدم من المعلمين عن ستة وخمسون عاما للمعلمين وشاغلي الوظائف الإدارية.

- إرفاق شهادة طبية صادرة من جهة رسمية تثبت صلاحية السفر للخارج.

- أن يرفق صورة طبق الأصل من المؤهل الحاصل عليه، وبالنسبة للمتقدم تخصص تكنولوجيا تعليم أن يرفق صورة طبق الأصل من قرار تعينه مع الاستمارة.

- بالنسبة للسيدات إقرار من الزوج بالموافقة على سفرها إلى الخارج دون اصطحاب الأطفال، وأن تكون سارية طوال مدة الإعارة، وإذا كانت آنسة أو أرملة أو مطلقة تكون الموافقة من ولي الأمر.

- إرفاق صحيفة الأحوال الإلكترونية حديثة معتمدة للمدرسين والموجهين والوظائف الإشرافية.

- أن يكون حاصلاً على تقريرين كفء للتخصصية، وممتاز للإداريين عن العاملين الآخرين بالتربية والتعليم.

- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بصفة نهائية، أما الإعفاء المؤقت أو الذي لم تنتهي فترة الاحتياط، فعليه أن يتقدم بإقرار من هيئة التنظيم والإدارة أو إدارة شئون العاملين.