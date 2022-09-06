مصدر بـ«التعليم»: تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونيا بالكامل

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل المشاورات الخاصة بآلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، في ظل تأكيد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، أنّ الامتحانات سوف تتضمن أسئلة مقالية بنسبة 30%، والباقي عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونيًا بالكامل، بما فيها الأسئلة المقالية التي سيجيب عليها الطالب بخط يده، مفسرًا الأمر بأنّ الوزارة ترغب في إلغاء الاعتماد على العنصر البشري في التصحيح، لتقليل نسب الأخطاء.

الماسح الضوئي وتصحيح الأسئلة المقالية

وحول آلية تصحيح الأسئلة المقالية إلكترونيًا، أضاف المصدر«هذه الطريقة نجحت في تجربة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد 2022، كانت الأسئلة 70% اختيار من متعدد، و30% أسئلة مقالية، وكلاهما تم تصحيحه إلكترونيًا، بطريقة خالية من الأخطاء، وهو ما سيتم تطبيقه في امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحًا أن الدكتور رضا حجازي، وقت أنّ كان نائبَا لوزير التربية والتعليم، دعم الفكرة وساعد في نجاحها بالمحافظة، وأدخل عليها بعض التعديلات حتى نجحت بشكل كامل».

وتابع المصدر:«الإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد في الثانوية العامة ستكون بتظليل الطالب رقم الإجابة الصحيحة في البابل شيت، وسيكون هناك مكان مخصص للإجابة على الأسئلة المقالية، وهذه سيتم تصحيحها إلكترونيًا من خلال معلمين متخصصين في المادة، ولكن عبر جهاز الماسح الضوئي الذي يقوم بعملية التصحيح الإلكتروني».

نماذج استرشادية لإجابة السؤال المقالي

وأكد المصدر، أنّ تصحيح الأسئلة المقالية عن طريق المعلم المتخصص، لا يعني أنّ يتم يدويًا، ولكن ستتيح الوزارة للمعلم الذي يقوم بالتصحيح الإلكتروني من على جهاز الماسح الضوئي، نماذج استرشادية لإجابة كل سؤال، فمثلًا، إذا أجاب الطالب بنموذج معين يحصل على درجة، وإذا أجاب بنموذج أخر يحصل على درجتين، وهكذا، أما إذا لم يُجب الطالب تمامًا يحصل على صفر في السؤال، ومن خلال ضغط المعلم على «الدرجة،أو الدرجتين، أو الصفر» يكون تم تصحيح السؤال إلكترونيًا، ثم يقوم الماسح الضوئي بإضافة درجة هذا السؤال المقالي لدرجات أسئلة الاختيار من متعدد، وهكذا في باقي الأسئلة، لتخرج نتيجة الطالب في المادة دون أي أخطاء.

وأشارالمصدر إلى أنّه سيتم إجراء تدريبات مكثفة لعملية التصحيح، قبل تطبيقها بشكل رسمي، لتلافي أي أخطاء في تصحيح امتحانات الثانوية العامة المقبلة، داعيًا الطلاب إلى عدم الخوف من وجود أسئلة مقالية، لأن تصحيحها سيكون بعيدًا عن الأهواء الشخصية، بل ستكون محكمة، ولن يتعرض فيها أي طالب للظلم.