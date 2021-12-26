«التعليم» تعلن فتح باب الإعارات الخارجية للعام الدراسي 2022

أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب الإعارات الخارجية للعام الدراسي 2022-2023، مؤكدة على جميع الراغبين في الترشح للإعارة الخاريجة بضرورة استفياء كل الشروط والأوراق المطلوبة، والالتزام بالمواعيد المحددة لذلك.

وأضافت المديريات في مستندات رسمية حصلت «الوطن» عليها، أن فتح باب الإعارات يستمر حتى شهر فبراير المقبل، مؤكدة على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الإعلان عن تفاصيل الإعارات في المدارس حتى يتثنى للراغبين في الإطلاع عليها.

يجب ألا يزيد سن المتقدم في شهر أكتوبر المقبل عن 56 عاما

وأوضحت أنه يجب ألا يزيد سن المتقدم في شهر أكتوبر المقبل عن 56 عاماً، وضرورة إحضار شهادة صحية تفيد بخلوه من أي أمراض، لافتة إلى أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة التشديد على المعلمين بالالتزام بكل التعليمات الخاصة بهذه الإعارات.

وأكدت المديريات التعليمية، على أنها حريصة على التنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية والوقوف على كل الاستعدادات الخاصة باستقبال أوراق الترشح للإعارات.