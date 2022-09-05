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ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الصين إلى 46 شخصا.. قوته 6.8 درجة

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سارة ثروت
06:22 م | الإثنين 05 سبتمبر 2022
زلزال يضرب الصين

زلزال يضرب الصين

ارتفعت حصيلة قتلى زلزال الصين، الذي ضرب مقاطعة لودينج بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب البلاد إلى 46 شخصا، وفقا نبأ عاجل بثته قناة العربية الإخبارية.

ارتفاع حصيلة القتلى إلى 46

وضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجة، مقاطعة لودينج بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، اليوم الاثنين.

زلزال قوي يضرب الصين 

وأوضح مركز شبكات الزلازل الصينية أن مركز الزلزال وقع على عمق 16 كيلومترًا في لودينج وعلى بعد 180 كيلومترًا جنوب غربي العاصمة الإقليمية تشنجدو، كما تم رصد الزلزال عند خط عرض 29.59 درجة شمالًا وخط طول 102.08 درجة شرقًا، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

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بقلم سارة ثروت