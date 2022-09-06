محافظ مطروح يعتمد تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالثانوي العام والفني

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بمرحلة التعليم الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2022/ 2023، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بعد حصر ودراسة الأماكن الشاغرة بالمدارس المختلفة، وأعداد الناجحين والمجموع والتنسيق لكل إدارة على حدة، بحضور عمر شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، وإسماعيل جاتو، مدير التعليم العام بالمحافظة.

الحد الأدنى لتنسيق الثانوي العام

وقال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن الحد الأدنى للالتحاق بالثانوي العام بإدارة مرسى مطروح التعليمية، انخفض إلى 214 درجة، وإدارات العلمين والنجيلة وسيوة 190 درجة، وإدارة الضبعة 160 درجة، والسلوم 220 درجة، وإدارة الحمام بمجموع 200 درجة، وإدارة البنجر إلى 186 درجة، وإدارة براني إلى 195 درجة.

تنسيق فصول الخدمات

وأضاف وكيل تعليم مطروح، أنه يجري قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة في كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، على أن يجري القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التي يريد التقدم للصف الأول الثانوي في المدارس التابعة لها، كما يبدأ تنسيق فصول الخدمات من نهاية مجموع المرحلة الثالثة بحد أدنى 170 درجة.

تنسيق الثانوي الفني

كما اعتمد محافظ مطروح نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق القبول للمرحلة الثانوية الفنية بجميع مجالاتها «صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي»، وبالنسبة للتعليم الزراعي استمر الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة بمدرسة مطروح الزراعية بمجموع 200 درجة، والحد الأدنى للقبول بمدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر التعليمية 156 درجة، كما تم النزول بالحد الأدنى للقبول بمدرسة فوكة الثانوية الزراعية بإدارة الضبعة 140درجة.

ويتم قبول الطلاب والطالبات الحاصلين على الإعدادية من إدارة الضبعة ومن مدارس رأس الحكمة وحتى مدارس سيدي حنيش فقط، مع مراعاة البعد الجغرافي وتوافر وسائل الموصلات ومدرسة سيوة الزراعية الحد الأدنى للقبول 140 درجة، وبراني الزراعية تم النزول بالمجموع إلى 150درجة.

وجاء تنسيق التعليم الصناعي ليشمل مدرسة مطروح الصناعية بنين بالكيلو 2، واستمر الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة 200 درجة لفصل البترول، و160 درجة للبنين، وللحاصلين على الإعدادية المهنية الحد الأدنى 120 درجة، ومدرسة مطروح الصناعية بنات الحد الأدنى للقبول 150 درجة، ومدرسة مطروح الزخرفية المعمارية الكيلو 7، 147 درجة، ومدرسة النجيلة البحرية الحد الأدنى للقبول 140 درجة.

ويتم القبول للطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة النجيلة فقط، ومدرسة براني الصناعية بنين 145 درجة، ومدرسة سيوة الصناعية 142 درجة، ومدرسة الضبعة الصناعية بنين 143 درجة، والضبعة الصناعية بنات 140 درجة، والفصول الملحقة بتل العيس مدينة العلمين 142 درجة، والفصول الملحقة بمدرسة عثمان بن عفان بإدارة الحمام الحد الأدنى للبنين 175 درجة، وللبنات 170 درجة.

كما جاء التعليم التجاري والفندقي ليشمل مدرسة مطروح الفندقية المشتركة الحد الأدنى بنين 175 درجة وللبنات 170 درجة.