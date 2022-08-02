وكيل «تعليم مطروح»: توصيل تيار كهربائي لمدارس التعليم المجتمعي

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح إن هناك العديد من الإجراءات جار اتخاذها لدعم مدار التعليم المجتمعي في مطروح، من دخول جميع المرافق التي تحتاجها وتلبية احتياجاتها قبل بداية العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع مع مؤسسة مصر الخير بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمطروح، بحضور نهاد مجدي مسئول مكون التعليم بمؤسسة مصر الخير وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام وصباح نصر الدين مدير عام الشئون المالية والإدارية والدكتور عاطف إبراهيم مدير عام إدارة الجودة بالمؤسسة ومحمود صديق مسئول أول التعليم المجتمعي بمؤسسة مصر الخير ومديري إدارات مطروح وبراني والنجيلة والضبعة ومديري إدارات الأمن والمشاركة المجتمعية والتعليم المجتمعي بالمديرية ورؤساء الأقسام بالإدارات.

عقبات مدارس مطروح المجتمعية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم مطروح أنه جرى الاتفاق، اليوم، مع مؤسسة مصر الخير علي تذليل العقبات التي تواجه العملية التعليمية بالمدارس المجتمعية المتواجدة في المناطق النائية مترامية الأطراف لضمان تحقيق انطلاقة متميزة مع بداية العام الدراسي الجديد .

توصيات لرفع مستوي المدار المجتمعية

وأوضح وكيل تعليم مطروح: خرجنا بتوصيات لرفع مستوى مدارس التعليم المجتمعي وهي كالتالي:

- تنفيذ الأنشطة الصيفية بمدارس التعليم المجتمعي

- سرعة الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي بمدارس التعليم المجتمعي والتوجيه الفوري بالتنسيق مع الجهات المعنية.

- توفير وسيلة مواصلات لنقل المسيرين والميسرات الي مدارسهم بأرجاء مطروح.

- موقف العجز في أعداد الميسرين والإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها بشأن المنقطعين منهم خلال فترة النشاط الصيفي.

- سرعة انهاء الإجراءات القانونية بشأن سرقة بعض المدارس المجتمعية.

- مراجعة خطة المتابعة الميدانية للمدارس من الإدارة التعليمية والتوجيه المختص.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتسجيل الإلكتروني للطلاب الجدد علي موقع الحكومة الإلكترونية.

- سرعة الانتهاء من نقل الأثاث القديم بمدارس G R C

- الالتزام بالعدد الاقصي بمدارس التعليم المجتمعي بحد أقصي «45 طالبا».

- سرعة انهاء الإجراءات اللازمة بشأن أجهزة «اللابتوب» والتي بعهدة الميسرين المستبعدين.