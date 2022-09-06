غلق 24 منشأة وضبط أكثر من 2000 كيلو جرام مواد غذائية فاسدة بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور لجان التفتيش بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام للتفتيش على 93 منشأة غذائية خلال شهر أغسطس الماضي، لمتابعة تطبيق كافة الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والسلامة المهنية.

التشديد على ارتداء الزي الرسمي

وشدد محافظ الشرقية على إلزام المنشآت الغذائية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بارتداء الزي الرسمي، وأغطية الرأس والكمامات والقفازات، واستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي، فضلاً عن التأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، والتخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية المواد الغذائية حفاظًاً على صحة المواطنين بالمحافظة.

التنسيق مع مدير إدارة شؤون البيئة

وفي سياق متصل، أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أنه جرى التنسيق مع مديرية الصحه وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة للتفتيش على 93 منشأة غذائية ما بين «مخازن مواد غذائية – مصانع مخلل - محل كشرى – جزارة- مخبز – مطاعم - عصير قصب – محل أسماك -عطارة – بقاله –مقلة - كافيهات» بمراكز مشتول السوق وأبو كبير والزقازيق وحي أول وحي ثان الزقازيق؛ لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة،واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفر التفتيش عن تحرير 223 محضرًا ما بين «نظافة - سلامة وصحة مهنية – محاضر بيئة - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة»، وأيضًا استصدار قرارات غلق فوري وإداري لـ24 منشأة لوجود خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، فضلًا عن إنذار 63 منشأة وإعطائهم مهلة 15 يومًا لتقنين وتصحيح أوضاعهم وسرعة إزالة المخالفات وإتخاذ كافة إجراءات الأمن الصناعي.

كما تم إعدام 1568 كيلوجراما من «ملح طعام - جلد ديك رومى – جبن» و55 لتر حليب غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعدام 853 كجم «سكر – جبن – زبادي» و450 لترًا عصائر ومياه غازية غير صالحة للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى غلق 11 منشأة غذائية لعدم توافر الاشتراطات البيئية وعدم وجود شهادات صحية بمركز أبو كبير.

كما جرى إعدام 268 كجم لحوم وخضروات غير صالحة للاستخدام الآدمي كما تم غلق مخبز لوجود خطر داهم على الصحة العامة وإعطاء مهلة 15 يومًا لـ18 منشأة غذائية لتصحيح المخالفات، وذلك بحى أول الزقازيق.

وجرى أيضا إعدام 73 كجم لحوم وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة لغلق 3 مخابز لعدم توافر الإشتراطات البيئية بالإضافة لإعطاء مهلة 15 يومًا لـ29 منشأة غذائية لتصحيح المخالفات وذلك بحى ثان الزقازيق، فضلًا عن غلق مخبز وإعطاء مهلة 15 يومًا لـ16 منشأة غذائية لتصحيح المخالفات بمركز الزقازيق.