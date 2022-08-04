غلق 17 منشأة مخالفة وضبط 2.5 طن أغذية فاسدة بالشرقية

شنت إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومراقبي الأغذية بالمديرية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالزقازيق، والقنايات، وبلبيس، وفاقوس، وكفر صقر، والقرين، حملات مكثفة للمرور على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بهذه المراكز والمدن.

ضبط 17 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص

أسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط 17 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منها 3 منشآت في الزقازيق، وعدد 3 منشآت ببلبيس، ومنشأتين بالقنايات، و9 منشآت بفاقوس، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام 2 طن و851 كيلوجرام هوالك حلويات ولحوم طازجة ومجمدة وأغذية مختلفة وعصائر وألبان، لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

كما تم سحب 64 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 72 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة لهذه المدن.

شروط ومعايير سلامة الغذاء

كما تم المرور على مطبخ مستشفى القنايات المركزي، للتأكد من الالتزام بشروط ومعايير سلامة الغذاء والتي تشمل فصل الأطعمة الخام غير المجهزة بعيداً عن الأطعمة التي تم إعدادها وطبخها، وطبخ الأطعمة لمدة زمنية ملائمة ووفق درجة الحرارة المناسبة لقتل البكتيريا ومسببات الأمراض، وتخزين الأطعمة في درجات الحرارة الملائمة، واستخدام مياه ومواد خام آمنة وصحية، بالإضافة للتأكد من توزيع الأعمال حسب أقسام المطبخ، ومدى الالتزام بتطبيق الشروط الصحية الخاصة بالعاملين.