إعدام طن أغذية فاسدة في حملات مكبرة على 225 منشأة بالدقهلية

شنت مديرية الصحة بالدقهلية حملات مكبرة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، أسفرت عن تحرير عدة مخالفات وضبط أغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار خطة «الصحة» بناء على توجيهات الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة، لمراقبة الأسواق ومحلات بيع الأغذية.

المرور على 225 منشأة غذائية

وقال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة ‏الصحة بالدقهلية، إنه خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2022، جرى المرور على 225 منشأة غذائية وتحرير حوالي 125 محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذه المنشآت، كما تم التوصية بغلق 60 منشأة مخالفة، وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص اشتراطات وعدم وجود ترخيص.

إعدام طن أغذية فاسدة

وأضاف «مكين»، في بيان، أنه خلال هذه الحملات جرى إعدام 1000 كيلو أغذية متنوعة و230 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في الخواص الطبيعية، كما تم أخذ 340 عينة وإرسالها إلى المعامل للفحص.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف واستمرار هذه الحملات، خاصة في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، موضحا أنه لا بد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطنين وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض.