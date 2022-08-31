ضبط 600 كجم أغذية فاسدة داخل محل في منطقة قصر النيل

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري.

إدارة محل دون ترخيص

وفي هذا الصدد، تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المسئول عن محل للمأكولات، كائن بدائرة قسم شرطة قصر النيل؛ لإدارته المحل دون ترخيص وحيازته كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ بقصد طرحها بالمطعم عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما عثر بداخل المحل المشار إليه على 626 كيلوجرام مواد غذائية وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمطعم عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم لتخاذ الإجراءات القانونية.