إحالة 26 من العاملين بـ«الصحة» للتحقيق لتغيبهم عن العمل في بلبيس

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الصحية بمركز بلبيس للتحقيق، لعدم تواجدهم بمقر عملهم وتقديم الخدمات للمواطنين، أثناء مواعيد العمل الرسمية.

المرور على المنشآت الصحية في بلبيس

وكان عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، تقدم بتقرير للعرض على المحافظ، بنتيجة مرور اللجان المشكلة من إدارة المتابعة الميدانية على عدد من المنشآت الصحية بمركز بلبيس، لمتابعة سير انتظام العاملين بها، والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة، وقد أسفرت أعمال اللجان عن رصد التالي:

- عدم تسديد مسؤول السجلات بما يفيد غياب 15 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بالكفر القديم التابعة للإدارة الصحية بمركز بلبيس، ولم يتقدموا بأي إجازات أو راحات، وغير محرر لهم خطوط سير أو مأموريات.

غياب العاملين في الوحدات الصحية

- عدم تواجد 3 من العاملين بمقر الإدارة الصحية بكفر إبراهيم العايدي التابعة للإدارة الصحية بمركز بلبيس، وكذلك عدم قيام مسؤول السجلات بالتسديد 8 من العاملين بالوحدة بما يفيد الغياب.

وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانونا حيالهم.

كما أكد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة، استمرار تكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور على المنشآت الصحية وخاصة بالقرى والعزب، لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين.