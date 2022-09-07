حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 7-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مولود برج العقرب بعض الصفات السلبية منها الغيرة الشديدة وحب الامتلاك، فهو يحب كل شيء أن يكون له فقط، ولا يشاركه فيه أحد، كما يسعى للانتقام في كثير من الأحيان ولا يقفن صامتا تجاه الظلم الذي يتعرض له من أي شخص.

وفي السطور الآتية، تستعرض بوابة «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر في وضع معاكس مما يتطلب منك أن تكون هادئا اليوم وكما يجب عليك أن تعتمد روح التعاون مع الانتباه لحقوقك، وحاول أن تتصرف بهدوء، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

الوضع الفلكي دقيق ويصيبك ذلك ببعض العصبية والوتر.. تجنّب أي جدال يؤدي لصدام مع الأحباب أو شركاء الحياة، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.