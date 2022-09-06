حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 6-9-2022 عاطفيا ومهنيا

طفل برج العذراء من الأطفال المعروفين في الذكاء والفطنة مقارنة بأقرانه، كما أنه هادئ وخجول، ومع ذلك فأنه شديد العناد، ولديه قدرة كبيرة على التعلم عن ما هو جديد، كما أنه قادر على تحمل المسؤوليات أكثر من أقرانه.

ولمواليد برج العذراء من محبي ومتابعي توقعات الفلك والأبراج، تنشر «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العذراء اليوم، الشمس ببرجك تمنحك طاقة ويقظة.. تنجز بصورة أفضل وتتحرك بثقة أكبر، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: القمر في منزل الحب يدفعك اليوم للتعامل بلطف وود.

مشاهير برج العذراء

ينتمي العديد من المشاهير إلى هذا البرج، أبرزهم الفنان الكبير كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كافوري، والفنانة ريهام حجاج، بالإضافة إلى الفنانة الشابة منة فضالي، ومصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.