حظك اليوم برج القوس الأربعاء 7-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يعشق مواليد برج القوس السفر والانطلاق والترحال من مكان لآخر والتعرف على أشخاص جدد وكسب معلومات وثقافات مختلفة، ويكره التقييد ويعشق الحرية ويقدسها، كما أنهم يميلون إلى الارتباط متأخرا، لأنهم لا يجدون شريك حياتهم بسهولة.

وفي السطور الآتية، تستعرض بوابة «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

رغم التشوش، القمر في منزل العلاقات اليوم مما يدفعك ويتطلب منك الحفاظ على علاقاتك العاطفية والاجتماعية، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

رغم الضغوط.. اليوم مناسب لابتكار طرق تحقق من خلالها أهدافك وتنجح في تخطي الصعاب، وتتغلب على العقبات التي تواجهكك، بحسب ماقالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.