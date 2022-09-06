رياح وأمواج عالية بمطروح والإسكندرية.. وتحذيرات للمواطنين بعد غرق شخصين

ضربت رياح شديدة عدة محافظات ساحلية، بينها مطروح والإسكندرية، ما أدى إلى ارتفاع الأمواج على البحر، وتأثر حركة الملاحة البحرية في المواني، وغرق ثاني حالة على شواطئ مرسي مطروح، بسبب التقلبات الجوية وتغير المناخ، على مستوى البلاد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على المدن الساحلية، وارتفاع الأمواج على السواحل الشمالية الغربية.

غرق شاب بشواطئ المروة بمطروح

انتشلنا غريقا من شاطئ المروة في مرسي مطروح، حسب عبدالمجيد شريف طرام، من غطاسي قرية القصر بمطروح، وشرح لـ«الوطن»، أن شاطئ المروة مفتوح، والبحر اليوم الثلاثاء عال جدا، والشاب يدعى يوسف حلمي إسماعيل 19 سنة من القاهرة، طالب في كلية الزراعة، جاء للمصيف والفسحه للاستمتاع بالبحر مع أصدقائه.

ونزل الشاب، صباح اليوم الساعة السابعة صباحا، والأمواج مرتفعة، وغرق، وعندما علمنا حضر 6 غطاسين متطوعين من مطروح، ونزلوا البحر بحثا عنه لمدة ساعتين، حتى نجحنا في انتشال جثمانه، وأصدقاؤه في حالة صدمة وحزن شديد على الشاطئ، لا يتحدثون مع أحد بسبب غرق زميلهم، وتم إبلاغ الإسعاف والجهات المعنية، ونقل الجثة إلى مستشفى مطروح العام.

حادث الغرق الثاني بمطروح بسبب الرياح والأمواج

واستقبل مستشفى مطروح العام، اليوم، جثة أخرى بسبب وقوع حادث غرق ثان علي شاطئ الأصيل غرب مطروح، بالقرب من عجيبة، بسبب ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح، وجرى نقل الجثة لشخص يدعى السيد محمود محمد، 36 سنة، من المنصورة، والتحفظ على الجثه بثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالحادثين.