الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء وتمنع النزول في شاطئ العجمي بسبب الطقس

رفعت محافظة الإسكندرية، درجة الاستعداد القصوى بالشواطئ وحذرت المصطافين من ارتفاع الأمواج، ورفعت الرايات الحمراء على شواطيء القطاع الغربي «من شاطىء الدخيلة حتى سيدي كرير»، والرايات الصفراء على شواطىء القطاع الشرقي، ومنع النزول نهائيًا في شواطىء العجمي.

رفع درجة الطواريء القصوى في شواطيء الإسكندرية

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في شواطيء المحافظة في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسبب سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وذلك للحفاظ على أرواح المصطافين.

الإسكندرية تحذر المصطافين من الشواطئ المفتوحة

وحذرت محافظة الإسكندرية السادة المصطافين ورواد الشواطىء المفتوحة بضرورة الالتزام بجميع تعليمات المنقذين، وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة، وكذلك عدم النزول إلى مياه البحر في الشواطىء التي تم رفع الرايات الحمراء بها، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

رفع الرايات الحمراء على شواطئ غرب الإسكندرية

وبدوره؛ أوضح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه تم رفع الرايات الحمراء على شواطيء القطاع الغربي من شاطىء الدخيلة حتى شاطىء سيدي كرير، كما تم رفع الرايات الصفراء على شواطىء القطاع الشرقي، كما تم التشديد على منع النزول نهائيًا في شواطىء العجمي.

زيادة عدد الغطاسين والمنقذين

وأكد «رشاد» زيادة عدد الغطاسين والمنقذين فضلاً عن الإنتشار الكامل لفرق الإنقاذ والغطاسين وتكثيف تواجد عمال أبراج المراقبة بجميع شواطيء الإسكندرية، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع مستأجري الشواطىء، لاتخاذ كافة سبل الحماية والأمان للرواد والمصطافين وخاصة مستأجري شواطئ العجمي كونها من الشواطيء المفتوحة ذات المواجهات الواسعة، والتي تشكل خطورة على حياة المواطنين في حال ارتفاع الأمواج.

وأضاف أنه جرى توجيه مراقبي الشواطىء باستمرار إذاعة التحذيرات عبر الإذاعات الداخلية للشواطىء طوال اليوم، مع استمرار المرور على الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول في غير الأماكن المحددة للسباحة، والتأكيد على منع نزول البدالات نظرا لارتفاع الامواج لما تشكله من خطورة علي أرواح رواد الشواطىء.