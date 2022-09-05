رياح نشطة في المحافظات الساحلية.. والأمواج تؤثر على حركة الصيد

تشهد العديد من المحافظات المصرية نشاطا للرياح اليوم، خاصة المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مثل الإسكندرية ومطروح ودمياط والبحيرة وبورسعيد، وصولا إلى شمال سيناء، ما يؤثر على السواحل ونشاط الشواطئ بالنسبة للمصيفين وحركة الصيد، وهو ما حذرت منه الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في البحر المتوسط

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم، في بيانها، عن رياح نشطة شمالية على البحر المتوسط لمدة 72 ساعة مقبلة بدءا من اليوم، ترتفع على إثرها الأمواج لتصل إلى أكثر من مترين على شواطئ المدن الساحلية، في ظل أجواء معتدلة من درجات الحرارة علي السواحل الشمالية للبلاد، نتيجة نشاط الرياح.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن تسجل درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية 30 مئوية، بينما تظل الأجواء حارة نسبيا على القاهرة، ويتحسن الشعور بحرارة طقس اليوم، بفعل نشاط الرياح خاصة في فترات المسائية علي مختلف الأنحاء.

رياح نشطة في مطروح والإسكندرية

وقال منصور الفردي، رئيس جمعية الصيادين، إنّ نشاط الرياح اليوم، يؤثر على السواحل في مطروح من السلوم وحتى الإسكندرية، حيث تسجل سرعة الرياح اليوم في مطروح، 18 كم/ في الساعة، والإسكندرية 19 كم/ في الساعة.

ارتفاع الأمواج

وأضاف الفردي لـ«الوطن»، أنّ نشاط الرياح يؤدي إلى ارتفاع الأمواج في مرسى مطروح والإسكندرية، ما يؤثر سلبا على حركة الصيد ويشكل خطورة عليه بسواحل المتوسط، ومن المقرر توقف خروج الصيادين للصيد في البحر حتى تستقر الحالة وتهدأ الأمواج، والرياح للحفاظ على الصيادين.