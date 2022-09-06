«الحجر الزراعي»: وصول أول شحنة بصل مصري إلى باكستان اليوم

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إنّ الصادرات الزراعية المصرية تشهد طفرة كبيرة آخر 4 سنوات، بشهادة العالم والجهات العالمية والمنظمات الدولية، وأن أول شحنة بصل مصري ستصل إلى باكستان اليوم، مشيرًا إلى وجود طفرة في الكميات المصدرة والنوعية والمستوى والسمعة والجودة: «كانت الصادرات الزراعية في عام 2017 لا تتعدى الـ4.5 مليون وطن، ولكن وصلنا الآن لـ5.5 مليون طن في العام الواحد، وهذا العام سنصل لنفس الرقم أيضا، رغم أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي تعاني منها الدول العالمية، ووجود أزمة بالحاويات والنقل البحري».

أول شحنة بصل مصري تصل إلى باكستان

وأضاف رئيس الحجر الزراعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، أنّه في الفترة من عام 2018 وحتى الآن، تم فتح أسواق عالمية جديدة آخرها بالأمس، إذ تم فتح سوق جديد للتصدير مع دولة باكستان.

وتابع «العطار»، أنّ مصر نجحت في فتح أسواق كثيرة صعبة، تتميز بالحجر الزراعي المتشدد، مثل أستراليا ونيوزيلاندا واليابان وكندا وأمريكا والصين ودول الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أنّ فتح هذه الأسواق، يعد ثقة بالمنتج المصري، ومدى جودة وسمعة المنتجات الزراعية المصرية.

إدخال محاصيل جديدة للتصدير

وأوضح رئيس الحجر الزراعي، أنّه يوجد منظومة للتكويد منذ 4 سنوات، تم تطويرها وتحديثها بالكامل، وإنشاء أخرى جديدة في عام 2021، مشيرًا إلى أنّ هذه المنظومة يتم تطبيقها على أهم 8 محاصيل تصديرية، وأنّ هناك خطة خلال العام لإدخال 15 محصول إلى المنظومة، يمثلون أكثر من 95% من صادرتنا بالعالم.