«الحجر الزراعي»: الصادرات المصرية تخطت 4.5 مليون طن منذ بداية العام

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في تصدير منتجاتها الزراعية إلى اليابان وأستراليا ونيوزلندا والصين وأمريكا وكندا والاتحاد الأوروبي، كاشفًا أن هذه الدول تتمتع بأنظمة حجرية قوية.

مصر نجحت في التصدير لأكثر دول العالم صعوبة بأنظمتها الحجرية

وأضاف العطار في مداخلة هاتفية ببرنامج «الصحافة في أسبوع» على فضائية «مصر الزراعية»، أن العالم أجمع يعلم صعوبة اختراق هذه الأسواق والتصدير لها، لافتًا إلى أن مصر نجحت في التصدير لهذه الدول بانتظام.

كرسي لمصر بمكتب الهيئة العليا للمفوضية الدولية للصحة النباتية بالأمم المتحدة

وأكد العطار أن شهادة العالم في الطفرة التي شهدها الحجر الزراعي المصري تمثلت في اختيار مصر ممثلة في رئيس الحجر الزراعي المصري أن يكون له مقعد ضمن 7 مقاعد على مستوى العالم لمكتب الهيئة العليا للمفوضية الدولية للصحة النباتية بالأمم المتحدة، لافتًا إلى أن مصر بهذا الموقع تمثل 22 دولة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، كاشفًا أن الترشيح الدولي لا يتم عن طريق التقدم.

ترشيح خارجي وموافقة دولية لتمثيل مصر لـ 22 دولة

وكشف رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة أن اختيار مصر كان مفاجئة تم الإعلان عنها باجتماع دولي بروما، لافتًا إلى أن أكثر من 90% من الدول رفعوا أيديهم بالموافقة، مؤكدًا أن المنصب كان نتيجة الأرقام التي حققتها مصر خلال الفترة الأخيرة، منوهًا أنه منذ بداية العام تخطت الصادرات المصرية 4.5 مليون طن، مشيرًا إلى صعوبة حفاظ بعض الدول الكبرى على مستوى صادراتها بسبب الظروف العالمية الراهنة إلا أن مصر حافظت على نفس المستوى وبزيادة عن العام الماضي، رغم الأزمات الدولية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وكورونا.