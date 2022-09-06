إيمي سمير غانم تستمتع بعطلتها الصيفية.. والجمهور: أخيرا

ظهرت الفنانة إيمي سمير غانم، قبل قليل، بإطلالة مبهجة على البحر، أثناء قضائها عطلتها الصيفية، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير، عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وشاركت الفنانة إيمي سمير غانم، الجمهور، بصورة خاصة لها عبر صفحتها ظهرت من خلالها بفستان صيفي مبهج، ملىء بالألوان الصيفية، وجرى التقاط الصورة لها وهي أمام البحر، تقضي عطلتها الصيفية مع عدد من أصدقائها، منهم الفنان هشام ماجد.

إيمي سمير غانم في إطلالة جديدة

وهذه الصورة للفنانة إيمي سمير غانم، كان لها مردود كبير لدى الجمهور، إذ تفاعلوا معها بشكل كبير، خاصة بسبب حالة الحزن، التي عاشتها مؤخرا بعد رحيل والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

الجمهور يتفاعل مع إيمي

وعلقت متابعة على الصورة، قائلة: «أخيرا يا إيمي، وحشتينا أوي، ربنا يحفظك ويديم ابتسامتك الجميلة دي»، وقالت أخرى: «يا روح قلبي وحشتينا أوى أوى بجد».

يذكر أن الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، كانا قد رحلا عن عالمنا منذ أكثر من عام، بعد إصابتهما بفيروس كورونا، وتواجدا فى المستشفى لبعض الوقت.