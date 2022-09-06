قبل 24 ساعة من غلق تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. اعرف الكليات المتاحة
07:12 م | الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة
ساعات قليلة تفصلنا عن إغلاق موقع تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وذلك بعد فتحه يوم السبت الماضي 3 سبتمبر لتسجيل طلاب الثانوية العامة رغباتهم، عقب إعلان تنسيق المرحلة الثالثة، إذ جاء الحد الأدنى للقبول 205 درجات بالنسبة لجميع الشعب بواقع 50%.
أهم الكليات والمعاهد بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2022
وتستعرض «الوطن» قبل غلق باب تنسيق المرحلة الثالثة 2022، أبرز الكليات المتاحة:
ومن أهم الكليات المتوفرة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وفق الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي: التربية الرياضية، التربية النوعية، حقوق انتساب، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، كليات الآداب في جميع المحافظات، تربية طفولة، تربية موسيقية.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى معهد فني تمريض، ومعاهد نظم المعلومات والإدارة، معاهد السياحة والفنادق.