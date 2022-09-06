قبل 24 ساعة من غلق تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. اعرف الكليات المتاحة

ساعات قليلة تفصلنا عن إغلاق موقع تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وذلك بعد فتحه يوم السبت الماضي 3 سبتمبر لتسجيل طلاب الثانوية العامة رغباتهم، عقب إعلان تنسيق المرحلة الثالثة، إذ جاء الحد الأدنى للقبول 205 درجات بالنسبة لجميع الشعب بواقع 50%.

أهم الكليات والمعاهد بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وتستعرض «الوطن» قبل غلق باب تنسيق المرحلة الثالثة 2022، أبرز الكليات المتاحة:

ومن أهم الكليات المتوفرة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وفق الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي: التربية الرياضية، التربية النوعية، حقوق انتساب، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، كليات الآداب في جميع المحافظات، تربية طفولة، تربية موسيقية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى معهد فني تمريض، ومعاهد نظم المعلومات والإدارة، معاهد السياحة والفنادق.