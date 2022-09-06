موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022-2023.. خلال أيام

يواصل طلاب الثانوية العامة الناجحين، تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وذلك لليوم الرابع على التوالي، وانتهى ما يقرب من 107 آلاف طالب وطالبة من تسجيل رغباتهم حتى أمس الاثنين، حيث سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022-2023، خلال أيام، وذلك عقب إنتهاء أيام تسجيل الرغبات، ومن ثم فرزها وإعلان نتائجها، استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022-2023.. خلال أيام

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022-2023، ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك مع غلق باب التنسيق وفرز رغبات الطلاب، ومن ثم إعلان النتائج لجموع طلاب المرحلة الثالثة، مشيرا إلى أن أعمال التنسيق تسير بصورة منتظمة وطبيعية ولا يوجد أي مشكلات تواجه الطلاب في أثناء تسجيل رغباتهم.

وقال «عطا»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه عقب إنتهاء أيام التنسيق، سيتم فرز جميع رغبات الطلاب، ومن ثم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022-2023، لافتا إلى أن سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، خلال تنسيق المرحلة الثالثة 2022، منتظم ولا يوجد به أي مشكلات، مشددًا على الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.

وأضاف عطا، أن أعمال تنسيق المرحلة الثالثة 2022، تسير بشكل منضبط، وأن جميع معامل التنسيق معقمة تماما ضد كورونا، حفاظا على أوراح وسلامة الطلاب والقائمين على أعمال التنسيق داخل المعامل.

أفضل الكليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للشعبة العلمية

- كلية تربية العريش رياضة.

- تربية مطروح.

- تربية جنوب الوادي بالغردقة.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية.

- تربية أسوان.

- كلية تربية الوادي الجديد.

- تربية دمياط.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية.

- تربية رياضية بنات بنها.

- كلية تربية قناة السويس بالإسماعيلية.

- تربية كفر الشيخ.

- تربية بني سويف.

- تربية المنيا.

- تربية السويس.

- تربية أسيوط.

- تربية سوهاج.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة أسيوط التكنولوجية.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم.

- جامعة مصر الدولية التكنولوجية.

تربية رياضية بنين أسيوط تربية (تعليم ابتدائي) أسوان.

تربية رياضية بنات جنوب الوادي.

تربية رياضية بنين جنوب الوادي.

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح.

تربية نوعية فنية سوهاج.

تربية نوعية موسيقية سوهاج.

تربية رياضية بنين الوادي الجديد.

تربية نوعية سوهاج.

تربية رياضية بنين السويس.