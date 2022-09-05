تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. تعرف على الكليات والمعاهد المتاحة أدبي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان سابق لها، عن الكليات والمعاهد الموجودة بالمرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية حيث يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن الأماكن الشاغرة الموجودة بتنسيق المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية من طلاب الثانوية العامة.

الأماكن الشاغرة في الكليات لطلاب الشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الثالثة

وترصد «الوطن» الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية.

أولاً الكليات وهي:

تربية نوعية موسيقية دمياط.

تربية نوعية فنية مطروح.

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة.

تربية نوعية موسيقية أسوان.

تربية (تعليم ابتدائي) العريش.

تربية (طفولة) العريش.

تربية رياضية بنات العريش.

تربية نوعية موسيقية القاهرة.

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

تربية رياضية بنات السويس.

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.

تربية رياضية بنات أسوان.

تربية موسيقية حلوان.

تربية نوعية فنية عين شمس.

تربية نوعية موسيقية عين شمس.

تربية رياضية بنين العريش.

تربية نوعية فنية الإسكندرية.

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية.

تربية نوعية موسيقية بور سعيد.

تربية رياضية بنات الوادي الجديد.

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة.

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية.

تربية شعبة تربية فنية السويس.

تربية رياضية بنات الفيوم.

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد .

تربية رياضية بنين مطروح.

الفني التجاري بالمحلة الكبرى.

تربية نوعية موسيقية المنوفية.

تربية رياضية بنين مدينة السادات.

تربية رياضية بنات مدينة السادات.

تربية نوعية فنية بنها.

تربية رياضية بنين بنها.

تربية نوعية موسيقية بنها.

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية.

تربية رياضية بنين المنيا.

تربية رياضية بنات المنيا.

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية.

تربية رياضية بنين الفيوم.

تربية نوعية موسيقية المنيا.

تربية نوعية فنية كفر الشيخ.

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ.

تربية رياضية بنين بني سويف.

تربية رياضية بنات بني سويف.

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية.

تربية نوعية موسيقية مطروح.

الأماكن الشاغرة بالمعاهد في تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الأدبي

التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح.

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش.

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحي (بالمقر البديل بالإسماعيلية).

معهد أكتوبر العالي للاقتصاد.

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش.

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط.

الفني التجاري بالعريش.

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقارة الهرم.

نظم معلومات إدارية قطامية.

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية.

شعبة مطاعم فني سياحة اسكندرية.

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية.

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات.

المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان.

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر.

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال.

الفني للفنادق بورسعيد.

الفني للفنادق قنا.

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات.

العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط.

المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة.

معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط.

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة التسويق).

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس (تجارة إنجليزي).

المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية طالبات.

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات.

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط.

عالي دراسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية.

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية.

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال.

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية.

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية.

العالي سياحة وفنادق الغردقة.

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وإدارة اعمال.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة.

العالي للسياحة والفنادق بالإسكندريه إيجوث.

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول.

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول.

العالي حاسبات و نظم تجمع أول.

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول.

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة.

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة.

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة.

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم.

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية.

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة.

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية.

طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية.

طيبة العالي شعبة إدارة اعمال ومحاسبة المعادي.

العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر.

العالي خدمة اجتماعية المنصورة.

العالي للغات 6 أكتوبر.

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا (إدارة أعمال).

العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر.

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا.

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ.

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ.

الفني التجاري بدمياط.

الفني التجاري بأسيوط.

الفني التجاري بأسوان.

الفني التجاري بالزقازيق.

الفني التجاري بسوهاج.

الفني التجاري بقنا.

الفني التجاري بالمحله الكبرى.

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية.

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر.

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة.

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش إدارة أعمال.

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا.

العالي خدمة اجتماعية 6 أكتوبر.

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة.

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة.

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة.

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة.

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة.

الفني التجاري بشبرا.

الفني التجاري بالمطرية.

الفني التجاري بالاسكندريه.

الفني التجاري بطنطا.

الفني التجاري بقويسنا.

الفني التجاري بالمنصوره.

الفني التجاري ببور سعيد.

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية.

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية.

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية.

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم.