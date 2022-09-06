تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. كليات ومعاهد تكنولوجية تقبل من 50%

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، عن أفضل الكليات والمعاهد في المرحلة الثالثة، خصوصا الحاصلين على مجموع 50% في الثانوية العامة؛ إذ يرغب الكثير في معرفة الكليات المتاحة، في المرحلة الثالثة، ومنها الكليات التكنولوجية.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. إقبال كبير على المعاهد

وتعد الكليات والمعاهد التكنولوجية، محط أنظار الجميع الآن من الطلاب وأولياء الأمور، لمعرفة أماكن تلك الكليات والمعاهد، وعما إذا كان هناك أماكن شاغرة، خصوصا مع قرب انتهاء المرحلة الثالثة من التنسيق.

وتشهد هذه الكليات والمعاهد، إقبالا كبيرا من الطلاب، من أجل مواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي، الذي تشهده الدولة.

وأعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك كليات متاحة للحاصلين على مجموع 50% في الثانوية العامة، بالقسمين العلمي والأدبي، يمكن الالتحاق بها، ضمن المرحلة الثالثة من التنسيق.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. أسماء الكليات والمعاهد

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد.

- المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان.

-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام.

- المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات بالتجمع الخامس.

- المعهد العالي الكندي للتكنولوجيا.