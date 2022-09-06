عمر كمال ينهي أزمته مع جمعية «المؤلفين والملحنين» بسداد 50 ألف جنيه

أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو»، في بيان، انتهاء أزمة الفنان عمر كمال الخاصة بأغنية «ألف ليلة وليلة» لكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك بعد سداده حقوق الأداء العلني للأغنية لاستخدامها في أغنيته الجديدة «خلينا سهرانين».

عمر كمال يدفع حقوق أغنية «قولوا سماح»

كما التزم عمر كمال بدفع مبلغ 50 ألف جنية تنفيذا للحكم الصادر ضده لاستخدامه حقوق أغنية «قولوا سماح» للفنان تامر عاشور، بدون وجه حق في إحدى أغنياته، علما بأن الأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان مصطفى العسال.

حضر جلسة انتهاء الأزمة من مجلس جمعية المؤلفين والملحنين كل من الشاعر فوزي إبراهيم أمين عام الجمعية، والشاعر مصطفى مرسي، والشاعر عمر الجبيلي، والملحن مصطفى عوض، والملحن حسن إش إش، والملحن شريف حمدان، والشاعر محي حوار، والملحن ماجد عرابي.

عمر كمال يستغل كلمات ولحن «ألف ليلة وليلة»

وطرح عمر كمال منذ أيام الأغنية الدعائية لفيلم «خطة مازنجر»، وتحمل اسم «اليوم يومك»، وشاركة الغناء الطفل مازن المصري، والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع هاني محروس.

وبمجرد تعاقده، قال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «جرى التعاقد والتسجيل والانتهاء من أغنية فيلم خطة مازنجر، بطولة ياسمين رئيس وحمدي المرغني وبيومي فؤاد، الأغنية تحمل اسم اليوم يومك، كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى».