تصل للإعدام.. قانوني يوضح عقوبة الخطف وطلب الفدية

قال المحامي أشرف ناجي، إن الخطف من الجرائم الشنيعة، إذ يسعى الجاني لتحقيق أغراض دنيئة، سواء كانت مادية أو بغرض القتل والانتقام، وأيًا كان هدفه فإن القانون المصري يعاقب عليه في جميع الحالات.

وأضاف المحامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القانون المصري نص على أركان يجب توافرها لاكتمال جريمة الخطف وفقًا للمادة 288، على أن اختطاف طفل «ولد» لم يكمل 16 سنة، واختطاف «فتاة» تتفقان في أحكامهما العامة، لكن في حالة اقتران جريمة الخطف بأي جناية أخرى، مثل هتك العرض إذ كانت المخطوفة فتاة، فإن العقوبة تكون الإعدام.

3 أركان لاكتمال الجرية

وأشار «ناجي»، إلى أن أول الأركان هو الركن المادي، وثانيها الركن المعنوي لجريمة الخطف، لأنه يتمثل في التحايل أو الإكراه للجريمة، وركن القصد الجنائي العام من الجريمة، يتمثل في ارتكاب المتهم للجريمة في الإرادة الكاملة للمتهم في ارتكابها، وهنا يقصد أن الجريمة كاملة الأركان.

العقوبة تبدأ بالسجن 7 سنوات

وأوضح أن صفة المجني عليه من أهم الأركان التي يجب توافرها في جريمة الخطف، إذ حدد المشرع بعض العقوبات الشديدة، في حال إذا كانت الضحية أنثى، إذ تبدأ العقوبة من السجن 7 سنوات على أن تصل للسجن المؤبد، وفي بعض الحالات تكون الإعدام.

متى تصل عقوبة الخطف للإعدام؟

وأضاف المحامي، أنه وفقًا لتعديل القانون للمادة 290 على أن تصبح عقوبة الخطف تكون الإعدام، في حالة إذا تم خطف الشخص بالتحايل أو تم هتك عرضه، أو تم ذلك بالإكراه تكون العقوبة السجن المشدد 10 سنوات، وفي حالة طلب فدية بناًء على جريمة الخطف، تكون العقوبة السجن المشدد، وتبدأ من 15 عامًا، حتى 20 عامًا، لكن في حالة إن كان المخطوف طفل أو انثي، تقع عليه عقوبة السجن المؤبد، أما حالة إذا اقترنت الجريمة بأي جناية أخرى، أو هتك عرض المخطوف، تكون عقوبته في الإعدام.