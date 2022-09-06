المؤبد لعاطل بتهمة خطف طفلة والتعدي عليها في منزل مهجور بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمد رشاد عبد الرحمن ياسين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي، ومحمود محمد بربرى، وأمانة سر رضا فتحي جاب الله، بالسجن المؤبد لعاطل، لاتهامه بخطف طفلة والتعدي عليها بمنزل مهجور بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

الاعتداء على الطفلة

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7064 لسنة 2022 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1000 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم «أحمد ح. س.»، 31 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، خطف الطفلة المجني عليها «م. ن. ع.»، حيث أنها دون الثامنة عشرة من عمرها، بأن أقصاها عن أعين ذويها بمنزل مهجور، وتعدى عليها وفر هاربا من مكان الواقعة، على النحو المبين بالتحقيقات.

عاطل يخطف طفلة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قد تلقت بلاغا من أحد الأشخاص بقيام عاطل بخطف طفلته والتعدي عليها بدائرة مركز شرطة قليوب، على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي، وأمكن التوصل لمرتكب الواقعة وضبطه، وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية، فأصدرت حكمها السابق بحق المتهم جراء جريمته.