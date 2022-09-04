خطوة بخطوة.. إزاي تستثمر فلوسك في صناديق البنك الأهلي

كشف البنك الأهلي المصري عن إمكانية استثمار الأموال من خلال خدمة إصدار واستعلام عن صناديق الاستثمار لعملاء البنك الأهلي المصري، التى يتيحها البنك لكل العملاء.

إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك

وبحسب ما أعلنه البنك الأهلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، فإنه يمكن الحصول على الخدمة من خلال إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك الأهلي المصري والضغط على «تنفيذ»، مشيرا إلى أنه في حالة عدم تطابق البيانات المدخلة مع البيانات المسجلة لدى البنك، يرجى التكرم بزيارة أقرب فرع لتحديث البيانات الخاصة بكم.

وتابع البنك أنه يتم استقبال رمز الأمان OTP على رقم الهاتف المحمول المُدخل والمسجل لدى البنك، ثم يتم كتابة الرمز في خانة «أدخل رمز التحقق» والضغط على «تنفيذ»، ويتم اختيار الخدمة المطلوبة (استعلام، إصدار).

اختيار خدمة الإصدار يتم اختيار الصندوق المراد الشراء به

وتابع أنه في حالة اختيار خدمة الاستعلام يتم عرض الرصيد القائم بكل صندوق، وفي حالة اختيار خدمة الإصدار يتم اختيار الصندوق المراد الشراء به ثم يتم كتابة عدد الوثائق المراد إصدارها في خانة «عدد الوثائق المصدرة» ثم اختيار حساب الخصم المراد الشراء منه.

وأشار البنك إلى أنه يجب إدخال الرموز والأرقام الظاهرة بالصورة بالحقل المخصص لذلك، وبعدها يتم إظهار رقم طلب الشراء والذي يمكنكم استخدامه كمرجع للطلب، وسيتم تنفيذ طلبكم لكل صندوق في مواعيد المحددة كما هو موضح بالشروط والأحكام.

يمكن للعملاء الاطلاع على نشرات اكتتاب الصناديق التفصيلية

وأكد البنك الأهلي المصري أنه يمكن للعملاء الاطلاع على نشرات اكتتاب الصناديق التفصيلية من خلال الموقع الرسمي للبنك، بالإضافة إلى أنه يمكن الاطلاع على أسعار كل صناديق الاستثمار من خلال الموقع الرسمي أيضا، مشيرا إلى أنه يمكن تقديم طلبات صناديق الاستثمار إلكترونياً وموافقتكم على الشروط والأحكام يعد بمثابة قبول لكل الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق والواردة بنشرة الاكتتاب وإقرار بالعلم بكل تفاصيل الصندوق.