رئيس جامعة الأزهر يشهد حفل تخرج الدفعة 50 لكلية «طب البنات» بالقاهرة

شهد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الاحتفالية التي نظمتها كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، بمناسبة تخريج الدفعة 50 من طبيبات المستقبل بالكلية، والمعروفة بـ«دفعة اليوبيل الذهبي»، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

ورحب رئيس جامعة الأزهر بالحضور، ونقل تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودعواته لطبيبات المستقبل بالتوفيق والنجاح في حياتهن العملية.

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة إلى إدارة كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة الكلية، وابنة العالم الجليل الدكتور عبد الحميد العبيسي، الذي كان أستاذًا للبلاغة والنقد في كلية اللغة العربية بالقاهرة.

شهادة الاعتماد والجودة

وأشاد رئيس الجامعة بجهود كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة؛ حيث كانت في طليعة كليات الطب التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء عام 2014، وكانت سباقة أيضا في حصولها على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عام 2019.

ولم يقف الأمر عند هذا فحسب، بل حصلت كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة على شهادة مصر للتمييز الحكومي، وحصلت على شهادة تقدير بهذا الشأن عام 2019م، وتم اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالكلية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، إضافة إلى ذلك تنفرد كلية طب البنات بوجود تخصص السمعيات والغدد الصماء.

البحث العلمي قاطرة التنمية

وأشار رئيس الجامعة إلى أن العلم والبحث العلمي هما القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة، لافتا إلى أن القيادة السياسية تولي العلم اهتماما كبيرًا، وهذا يؤكد أننا ماضون في طريق الرقي والنهضة والحضارة، وهذه هي رسالة الأزهر الشريف على مر العصور.