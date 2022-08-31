«جامعة الأزهر»: فتح التسجيل في اختبارات القدرات بـ13 كلية غدا

وافق مجلس جامعة الأزهر اليوم في اجتماعه برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، على المقترح الذي تقدم به الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف العام على تنسيق القبول بجامعة الأزهر، لمنح الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل لأداء اختبارات القدرات بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، فرصة أخيرة للتسجيل وأداء الاختبارات.

وأعلن نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن مجلس الجامعة وافق على منح الطلاب فرصة أخيرة على مدار يومي غدًا الخميس والجمعة 1 و2 سبتمبر 2022.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هذه آخر فرصة أمام الطلاب، والكليات التي تحتاج لاختبار قدرات بجامعة الأزهر، كالتالي:

1- كلية التربية بنين بالقاهرة

تخصص عام انتظام.

شعبة التعليم الأساسي.

شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام.

شعبة الخدمة الاجتماعية انتظام.

شعبة التربية الفنية (رسم) انتظام.

شعبة التربية الخاصة انتظام.

2- كلية التربية بنين بتفهنا الأشراف

شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام.

شعبة الخدمة الاجتماعية انتظام.

شعبة التربية الخاصة انتظام.

تخصص عام انتظام.

3- كلية التربية بنين بأسيوط

كلية التربية بنين بأسيوط أنتظام

شعبة التربية الخاصة انتظام.

4- كلية التربية بنات بالقاهرة.

5- كلية التربية بنات بأسيوط.

كلية التربية بنات بأسيوط أنتظام

شعبة التربية الخاصة انتظام

شعبة رياض أطفال

6- كلية القران الكريم بنين بطنطا.

7- كلية الدعوة الإسلامية بنين بالقاهرة.

8- كلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة.

9- كلية التربية الرياضية بنات الخانكة.

10- كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة

شعبة رياض الأطفال.

11- كلية التمريض بنات القاهرة.

12- كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف

شعبة رياض الأطفال

شعبة التربية

13- اللغات والترجمة بنين بالقاهرة