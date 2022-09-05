ورشة عمل في جامعة قناة السويس لإنشاء مسار للدراجات بشوارع الإسماعيلية

عقد طلاب كلية الهندسة ورشة عمل في جامعة قناة السويس، اليوم الاثنين، على هامش ورشة مكبرة لمناقشة دراسة بحثية للتدخل العمراني وتخطيط مسار للدراجات في شوارع الإسماعيلية.

التدخلات العمرانية المؤقتة للدراجات

وقال الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، إن كلية الهندسة تنظم ورشة عمل بعنوان «التدخلات العمرانية المؤقتة للدراجات» في الفترة من 4 - 7 سبتمبر الجاري بقاعة السيمنار بالكلية، بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية ومركز بحوث الإسكان والبناء.

وقال الدكتور محمد فؤاد عميد كلية الهندسة بجامعة قناة السويس، إن الورشة تهدف إلى أحد الشوارع العمرانية بمحافظة الإسماعيلية، وتصميم حارة للدراجات لتشجيع السكان لممارسة رياضة ركوب الدراجات، والتنزه بها.

وأضاف أن ممارسة ركوب الدراجات وممارستها كرياضة يأتي تعزيزا لثقافة استخدام ركوب الدراجات بالمحافظة ويستهدف التطوير ورفع جودة الحياة بالمدينة.

وأوضح أن الورشة تستهدف الطلاب في المستويين الرابع والخامس بقسم الهندسة والمجتازين لمقررات التصميم العمراني، وكل المهتمين بمجال العمران والتخطيط العمراني.

إجراء عملي على الدراسة

وقال عميد كلية الهندسة، إن الطلاب أجروا بالفعل تطبيقا فعليا في الشارع وتم استخدام الدراجات في بعض المناطق للوصول إلى أكثر المناطق ملائمة لإنشاء ممرات الدراجات.

من جانبه، قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن التدريب العملي المستمر لطلاب جامعة القناة هو الركيزة لتنمية مهاراتهم، وصقل الدراسة النظرية وربطها بالجانب العملي التطبيقي.

وأكد أن التدريب الدائم للطلاب يمكن من إعداد خريج ذو قدرة تنافسية، تواكب متطلبات سوق العمل الحديث، وذو طاقة ابتكارية قادرة على الإبداع.