تعرف على سبب عدم قتل «رينيرا» لـ«وايت هارت» في House of the Dragon

خلال الحلقة الثالثة من المسلسل الملحمي House of the Dragon، رفضت رينيرا قتل وايت هارت أو ما يشبه حاليا فى عالمنا الحقيقي الغزالة ولكن يسميها جورج آر آر مارتن وايت هارت.

فى هذا التقرير توضح «الوطن» ما هو وايت هارت وسبب عدم قتل رينيرا له فحين قتله والدها الملك فسيريس

ما هو وايت هارت؟

الوايت هارت أو بالترجمة العربية الفصحى الأيل الأبيض على حسب رواية النار والدم لجورج مارتن يعتبر رمزا للملوك، حيث كان قبل وقت طويل من وصول التنانين إلى ويستروس، يعتقد أنها انواع نادرة ، قبل أن يحكم عائلة ال تارجاريان قارة ويستروس وتصبح التنانين هي الرمز.

كان الوايت هارت يمثل القوة والعظمة ، تمتلئ الحلقة الثالثة برمتها بالرمزية، عندما يقتل فسيريس الأيل في المحاولة الثانية، يخيم صمت مضطرب على الحشد المتجمعين، ربما يكون المظهر الغير ابيض للأيل والذي امسكوا به بعد بحث طويل عن ذلك الأبيض إشارة إلى عدم أحقية او جدارة الشخص في الحكم.

رينيرا وموقف الآلهة من الحكم

لم يكن هدف رينيرا البحث عن الوايت هارت لمحاولة إثبات حقها، بل هو من عثر عليها، حتى عندما جاء لم تحاول قتله لإثبات قوتها، بل احترمت مكانته في غابة الملوك، لقد صادفته وهذا علامة على اختيار الآلهة لها، وهذا أيضا يرمز بوضوح إلى أن رينيرا هي الوريث الشرعي والجدير للعرش الحديدي.