اختيار أمين عام جديد للاتحاد العربي للعلوم الإنسانية والتنمية

عقد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي للعلوم الإنسانية والتنمية، اجتماعا لمتابعة أعمال الاتحاد وخطته التدريبية واستكمال العمل على تشكيل اللجان المساعدة.

وفي بداية الاجتماع، هنأ الدكتور عصام السيد رئيس الاتحاد محمد هلال على توليه منصب أمين عام الاتحاد خلفا لـ محمد البهواش، مع استمراره في منصبه كعضو في مجلس إدارة الاتحاد، كما جرى ضم الدكتور باسم المغربي رئيس لجنة الشباب ضمن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

عقب هذا ناقش المجتمعون استكمال مبادرة الاتحاد لمحاربة الشائعات والأخبار الكاذبة في المجتمع وخطوات تعميمها، وعقد المزيد من الأنشطة التوعوية في هذا الموضوع الهام.

عقد أنشطة لتوعية المجتمع بالمفاهيم الصحية

كما طرحت الدكتورة جميلة نصر أمين عام لجنة المرأة والطفل فكرة خاصة عن عقد أنشطة لتوعية المجتمع بالمفاهيم الصحية الضرورية، ليعيش أفراده يتمتعون بصحة وعافية.

وقرر الاتحاد عقد المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال تنمية قدرات الشباب، وتوعية المجتمع بأخطار الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية، وإقامة صالون ثقافي دائم برعاية الاتحاد.

شارك في الاجتماع الدكتورة عبير عيسوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور هاني كمال عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتورة هيام محمد رئيس لجنة التدريب، وأمل أمين رئيس لجنة الإعلام، والدكتورة عبير حاتم أمين عام اللجنة الثقافية، والدكتور محمد الظواهري أمين عام لجنة الأمن السيبراني، رشا حشمت سليمان عضو الجمعية العمومية.

إجراء الدراسات والنشر العلمي

الاتحاد العربي للعلوم الإنسانية والتنمية مؤسسة تعليمية تدريبية، ويكمن نشاطه في إجراء الدراسات والنشر العلمي وتقديم الاستشارات، وعقد اللقاءات العلمية في جميع القضايا المتعلقة بالعلوم الإنسانية والتنمية المستدامة بجميع تخصصاتها وبمفهومها الواسع وبمفهومها المختص للقطاعين العام والخاص وتعزيز تبادل الخبرات والاهتمامات حيث أصبح من الضرورة الملحة العمل على التنمية والتطوير الشخصي والعام على مستوى الفرد والمجتمع بأسره.