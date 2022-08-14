تنسيق كلية الحاسبات.. كل ما تود معرفته عن برنامج الأمن السيبراني

طرحت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور أسامة إمام عميد الكلية، مجموعة من برامج الدراسات العليا منها برنامج الأمن السيبراني في المراحل الثلاثة (دبلوم – ماجستير – دكتوراه).

وأوضح عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، في بيان له، أن الجامعة تسعى لطرح مجموعة من برامج الدراسات العليا المتميزة التي تتواكب مع احتياجات سوق العمل والمستجدات في مجالات البحث العلمي ذات الصلة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بحيث يكون خريج الدراسات العليا قادر على المنافسة على المستوى العالمي، وفي نفس الوقت تثري الأبحاث التي تنتجها الكلية، المجتمع المحلي والعالمي بحلول تطبيقية للمشاكل التي تواجه العاملين في مجالات المعلوماتية والأمن السيبراني للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة في صد هجمات الهاكرز.

وأوضح الدكتور سيد عبد الجابر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، أن مجال الأمن السيبراني هو واحد من أهم العناصر المكونة لمجال تكنولوجيا المعلومات، لدرجة أن موظفيه يحصلون على 9% كعائد مالي أكثر من الموظفين في أي قطاع آخر من مجالات تكنولوجيا المعلومات.

البرنامج يوفر العديد من فرص العمل المختلفة

كما أن الأمن السيبراني يوفر العديد من فرص العمل المختلفة، بالإذافة لكونه أحد المجالات التي تساعد موظفيها على تطوير مهارات القيادة والإدارة والعديد من المهارات التقنية، كمهارات تحديد التهديدات والهجمات السيبرانية الشائعة، وكيفية صدها، وفهم طرق حماية الأنظمة والمعلومات.

وعملًا على إفادة مجتمع الأعمال والاستفادة منه في تطوير العمل البحثي، عقدت الكلية بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات المصرية الكبرى المتخصصة في هذا المجال، من أجل توفير المعامل البحثية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، وكذلك المشاكل التي يمكن إجراء الأبحاث العلمية عليها لحلها والاستفادة منها.

الحصول على درجة الدبلومة والماجستير والدكتوراه

ويمكن للدارس الحصول على درجة الدبلومة والماجستير والدكتوراه، وقد تم إتاحة هذه الدراجات العلمية لإفادة أكبر قدر ممكن من خريجي الكليات في التخصصات المختلفة وليس فقط خريجي الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وتهدف الجامعة بطرح مثل هذه البرامج الدراسية المتطورة، إلى خدمة وتطوير المجتمع البحثي المصري لمواكبة التحديث القائم في شتى المجالات في ضوء التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة ورؤية الدولة 2030.