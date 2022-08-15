تفاصيل برنامج الأمن السيبراني بجامعة العلمين.. ينفذ بشراكة مع «ويست فرجينيا»

أعلنت جامعة العلمين الدولية، بدء الدراسة ببرنامج الدرجة المزدوجة بين جامعتي العلمين الدولية وويست فيرجينيا، في برنامج بكالوريوس الأمن السيبراني، وبشراكة استراتيجية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتتيح الاتفاقية بين جامعة العلمين الدولية وجامعة ويست فيرجينيا، للطالب الملتحق ببرنامج هندسة الحاسب الانضمام للبرنامج بنظام 3+1 ليدرس أول 3 سنوات بجامعة العلمين، ويدرس السنة الرابعة بجامعة ويست فيرجينيا بمصاريف مخفضة (مماثلة لمصاريف طالب الولاية) ليحصل على بكالوريوس الأمن السيبراني من جامعة ويست فيرجينيا.

منح للطلبة الأوائل للانضمام إلى برنامج الدرجة المزدوجة

وأضافت الجامعة في بيان لها، أنّ الشراكة الاستراتيجية مع إدارة الأمن السيبراني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تتيح للطلبة التدريب في المركز الدولي للتدريب في مجال الأمن السيبراني الذي سيتم إنشاؤه داخل جامعة العلمين الدولية، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجامعة ويست فيرجينيا، إضافة إلى فرص التدريب بالجهاز، كما تتيح الشراكة منح تمويل لمشاريع التخرج ومنح للطلبة الأوائل للانضمام إلى برنامج الدرجة المزدوجة مع جامعة ويست فيرجينيا.

تكثيف استعدادات العام الدراسى الجديد

وفي سياق متصل، كثّفت جامعة العلمين استعداداتها للعام الدراسي الجديد، موضحة أنّها نظمت يوما مفتوحا لطلاب المدارس الثانوية والشهادات المعادلة للتعرف على الجامعة وبرامجها الأكاديمية، والشراكات مع الجامعات الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، والإمكانيات والتجهيزات التكنولوجية رفيعة المستوى التي تستخدمها الجامعة في التعليم.

وتابعت أنّه جرى تعريف الطلاب الجدد بقواعد ومتطلبات القبول وعرض مقاطع فيديو توضح حياة الطلاب في الجامعة، وتنظيم لقاء مع أعضاء هيئة التدريس ومديري البرامج بالجامعة للرد على استفسارات الطلاب.

وأوضحت أنّ الطلاب أجروا جولة داخل الحرم الجامعي للتعرف على قاعات الدراسة والمختبرات، والسكن الطلابي والمساحات الخضراء والملاعب، حيث أشاد أولياء الأمور والطلاب بالتنظيم بالمتميز لليوم المفتوح وأبدوا اعجابهم بالجامعة، ومقوماتها والخدمات التي تقدمها لطلابها.

وتضم جامعة العلمين الدولية: كليات الصيدلة وطب الأسنان والهندسة وهندسة وعلوم الحاسب والأعمال والفنون والتصميم والعلوم والعلوم الأساسية المتقدمة.