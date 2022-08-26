وزير الاتصالات يبحث مع الحكومة الليتوانية التعاون في مجالات الأمن السيبراني

بحث الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع جوراتي سوفييني، رئيسة جهاز تنظيم الاتصالات بدولة ليتوانيا، آليات تعزيز التعاون المشترك بين مصر وليتوانيا فى مجال الخدمات الرقمية، واللوائح التنظيمية للاتصالات.

تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني

حضر اللقاء السفير كريم شريف سفير مصر في الدنمارك، والسفير غير المقيم لدى ليتوانيا أرتوراس جالوناس سفير ليتوانيا بالقاهرة.

تناول اللقاء تسليط الضوء على تجربتي مصر وليتوانيا في مجال تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، والخدمات التي ترتكز على هذه التقنية وكذلك أدوات التوقيع الإلكتروني المستخدمة في كلا البلدين، كما تمت مناقشة أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالتوقيع الإلكتروني، وتنظيم أحكام هذه التقنية في مجال المعاملات الإلكترونية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء جهود الحكومة المصرية للتوسع في استخدامات التوقيع الإلكتروني في ضوء العمل على تحقيق التحول الرقمي وإتاحة الخدمات الرقمية للمواطنين.

تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني والتعامل مع التهديدات الإلكترونية

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع مارجريس أبوكافيشوس نائب وزير الدفاع للأمن السيبراني، وجوناس سكاردينكاس مدير إدارة الأمن السيبراني، وذلك بحضور السفير كريم شريف سفير مصر في الدنمارك والسفير غير المقيم لدى ليتوانيا، وأرتوراس جالوناس سفير ليتوانيا بالقاهرة.

وتم خلال اللقاء بحث التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني والتعامل مع التهديدات الإلكترونية، وكذلك التعاون التكنولوجي في مجال أمن الفضاء السيبراني وتبادل المعرفة فيما يتعلق بأفضل الممارسات والسياسات في مجال الأمن السيبراني، كما تمت مناقشة أوجه التعاون في مجال بناء القدرات الرقمية وإعداد كوادر متخصصة في مجال الأمن السيبراني، وتبادل الخبراء بين البلدين في هذا المجال إلى جانب التشارك في مشروعات البحث والتطوير في مجال الأمن السيبراني.