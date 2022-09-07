بعائد يصل لـ9%.. مميزات وتفاصيل حساب «ثروة» من بنك القاهرة

تواصل البنوك ضمن القطاع المصرفي المصري، تقديم العديد من المنتجات البنكية للعملاء، بهدف الحصول منها على عائد مادي مضمون، وكذلك الاستفادة بخدمات وعروض أخرى على هذه المنتجات، ويلجأ المواطنون لاستثمار مدخراتهم بطريقة مضمونة وآمنة والحصول على عائد مادي كبير من خلال تلك المنتجات، ومن هذه المنتجات الحسابات البنكية.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير مميزات وتفاصيل حساب «ثروة» الذي يقدمه بنك القاهرة للمواطنين.

حساب «ثروة» من بنك القاهرة

- العائد المادي مميز: يصل لـ9%،

-الحد الأدنى لفتح الحساب: 50 ألف جنيه.

- الحد الأدنى لإحتساب العائد: مليون جنيه.

- عملة فتح الحساب: بالعملة المحلية.

العائد على حساب «ثروة» من بنك القاهرة:

- عائد 7% من مليون جنيه وحتى 5 ملايين جنيه.

- عائد: 7.75% من 5 ملايين جنيه وحتى 10 ملايين جنيه.

- عائد: 8.25% من 10 ملايين جنيه وحتى 20 مليون جنيه.

- عائد: 9%، أكثر من 20 مليون جنيه.

- مصاريف فتح الحساب: مجاناً.

- كشف حساب دوري كل 3 أشهر داخل مصر بـ35 جنيه وخارج مصر بـ100 جنبه شامل الضريبة.

- الاستمتاع بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت من BDC لعرض وإدارة الحساب.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب «ثروة» من بنك القاهرة:

- بطاقة رقم قومي سارية.

- إيصال مرافق حديث لا يتعدى 3 أشهر.

قرار البنك المركزي المصري

كانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، أعلنت يوم 18 أغسطس الجاري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير عند مستوى 11.25%، 12.25%.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة في مارس الماضي، 100 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، لتصل للأول 9.25% والآخر 10.25%، على التوالي، كما عاودت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في مايو 2022، 200 نقطة أساس، لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض