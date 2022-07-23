مصدر: معاش تكافلي من بنك القاهرة تصل قيمته إلى 1.5 مليون جنيه

مصدر دخل ثابت يضمن لصاحبه حياة كريمة بعد بلوغ سن المعاش أو سن التقاعد، خصوصًا بعد زيادة متطلبات الحياة من أدوية ونفقات وغيرها، في نفس الوقت تسعى البنوك لتقديم حلول مختلفة، وإيجاد طرق عديدة لتقديم المعاش لعملائهم عبر طرح خدمات مصرفية مناسبه لهم.

وبحسب مصدر مسؤول ببنك القاهرة، فإن هناك برنامجًا يساعد العملاء على الحصول على معاش تكافلي يصل لنحو 1.5 مليون جنيه، حيث يقدم المنتج من خلال قسط ثابت بداية من سن الـ25 عاما وحتى الـ60 عامًا ويبدأ القسط من 500 جنيه وحتى 6000 جنيه، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات التأمين على الحياة.

حالة الوفاة يكون مبلغ التأمين 500 ألف جنيه

وأوضح المصدر أنه في حالة الوفاة يكون مبلغ التأمين 500 ألف جنيه إذا كان سن المتعاقد من 25 عامًا إلى 40 عاما، ويبلغ المبلغ 750 ألف جنيه إذا كان سن المتعاقد من 45 عامًا إلى 50 عامًا.

وبحسب المصدر فإن الوثيقة تضمن حصول المؤمن عليه مبلغ يترواح من مليون جنيه وحتى 1.5 مليون جنيه، فى حالة البقاء على قيد الحياة حتى تاريخ المعاش، واشترط البنك أن يكون الحد الأدنى لسن المؤمن عليه عند بدء التأمين 25 سنة الحد الأقصى لمدة التأمين لكل استحقاق 35 سنة.

الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الماضى عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، وذلك بعد أن رفع أسعار الفائدة 2% فى شهر مايو، و1% يوم 21 مارس فى اجتماع استثنائي، تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% بنكي، وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 13.5% في مايو مقابل 13.1% في أبريل الماضي، وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 0.9% في مايو مقابل 3.7% في أبريل الماضي.