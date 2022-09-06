 حياة كريمة: مشروعات تنموية بقمية 12 مليار جنيه في المنوفية.. ونسبة التنفيذ 95%

قال علاء الدين حسن، منسق حياة كريمة بمحافظة المنوفية، إن المبادرة بدأت في 20 وحدة محلية على مستوى المحافظة، وتضمنت قطاع التعليم بعدد 137 مشروعا كاملا ما بين إحلال المدارس أو إنشاء أخرى جديدة، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 95%، بالإضافة لمشروعات الصرف الصحي التي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 95%.

81 مشروعا لتوصيل الغاز للمنازل

وأوضح «حسن» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك 81 مشروعا لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، بالإضافة إلى إحلال مراكز الإسعاف وإنشاء نقاط جديدة، مشيرا إلى تطوير الملاعب والغرف الخاصة بمراكز الشباب ضمن مبادرة حياة كريمة.

استثمارات مالية وصلت إلى 12 مليار جنيه

وأشار علاء الدين حسن إلى أن هناك مشروعات لتجميل المدن وإنشاء المكتبات التي وصلت إلى 12 مكتبة كبرى، والاستثمارات المالية وصلت إلى 12 مليار جنيه في المشروعات المقدمة لخدمة أهالي محافظة المنوفية، وبدأت مشروعات المبادرة في مركزي أشمون والشهداء.

بناء الإنسان في مشروعات حياة كريمة

وأكد منسق حياة كريمة بالمنوفية، أن المبادرة لا تهتم فقط بمشروعات البنية التحتية بل تهتم أيضا ببناء الإنسان من خلال مشروعات تنموية على المستوى الفكري والثقافي، مؤكدا أن نسبة التنفيذ الإجمالية وصلت إلى 95% على مستوى مشروعات المحافظة، والعمل يجري على مدار 24 ساعة من خلال «شيفتات تبادلية».