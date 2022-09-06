نتيجة وظائف شركة مياه الشرب بالإسكندرية ضمن مشروع حياة كريمة

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، عن نتيجة المتقدمين لعدد من الوظائف الخالية في الشركة والتي جاءت حسب الإعلان رقم 1 لسنة 2021 طبقا لاحتياجات مشروعات حياه كريمة بالمنطقة الجنوبية والمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي.

رابط نتيجة وظائف شركة مياه الشرب بالإسكندرية

واوضحت الشركة في بيان لها، أنه يمكن للمتقدمين الآن معرفة نتيجة الاختبار النظري لوظيفة «عمال تشغيل وسباك ومعاون خدمة وحارس» فقط، من خلال الموقع الالكتروني للشركة، أو من خلال رابط نتيجة وظائف مياه الشرب في الإسكندرية، والذي يمكن للمتقدم الدخول إليه من هنا.

خطوات معرفة نتيجة وظائف شركة مياه الشرب بالإسكندرية

ويقوم المتقدم إلى وظائف مياه الشرب في الإسكندرية، بإدخال رقم الطلب والرقم القومي للحصول نتيجة الاختبار النظري لوظيفة «عمال تشغيل وسباك ومعاون خدمة وحارس» بمنطقتي برج العرب وأبو المطامير.

ويقوم المتقدم لوظائف مشاريع حياة كريمة، بطباعة استمارة رقم(ج/2) للمقبولين والحضور فى الموعد المحدد بالأوراق المطلوبة والموضحة بالاستمارة.

‏الاوراق المطلوبة بعد القبول في وظائف مياه الشرب

- أصل شهادة «محو الأمية أو الابتدائية أو الإعدادية».

- بطاقة رقم قومي سارية قبل تاريخ نشر الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر.