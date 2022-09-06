محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 35 مشروعا بقطاع الصرف الصحي ضمن «حياة كريمة»

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ 35 مشروعا ضمن «حياة كريمة» بقطاع الصرف الصحي عبارة عن «وصلات منزلية، شبكات انحدار، محطات رفع، مشروعات صرف صحي، ومد خدمات صرف صحي للمناطق المحرومة»، التي تشهدها قرى مطوبس، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

الانتهاء من مشروعين وصلات منزلية

وأكد المحافظ، أنه جرى الانتهاء من مشروعين وصلات المنزلية، وجاري العمل في 33 مشروعا ما بين مشروعات صرف صحي، ومد مناطق محرومة، ووصلات منزلية، وشبكة انحدار، ومحطات رفع في قري مركز مطوبس، في إطار مبادرة «حياة كريمة».

أوضح أنه جاري العمل في 26 مشروعا، عبارة عن إقامة 8 محطات رفع بالحصة، والرباعية، واليسرى والبدوية، وجزيرة الفرس، واليسري، والبصراط، والغلايسة، والملاح، ومشروع صرف صحي بالجواد الغربي، وخان الجني، والفار، والمنشية القبلية، والقن، والفار، والبرانية، كما يُجرى إنشاء 9 شبكات انحدار بقابل، والتويبنة، والعظمة، والنجارين، وموسى، وبريدعة، والبراجة، وبالطويل، والكشايكة.

وأضاف أن هناك أعمالا لمد خدمات الصرف الصحي للمناطق المحرومة بمنية المرشد، والسعادة، إذ جرى الانتهاء من مشروعين للوصلات المنزلية بقرى وقف قبلي، وخان الجني، وجاري العمل بـ7 مشروعات للوصلات المنزلية بقرى البصراط، وقابل، والتويبنة، والعظمة، وعزب الغرب، وبريدعة، والجواد الغربي.