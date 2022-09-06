لا تقتربوا من الشواطئ.. 7 محاذير بعد رفع الرايات الحمراء في الإسكندرية

تعيش الإسكندرية يوما عصيبا، بسبب ارتفاع الأمواج على شواطئها، ما استدعى إعلان حالة الطوارئ من قبل المحافظة، متمثلة في الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، حيث رفعت الرايات الحمراء على شواطئ القطاع الغربي والعجمي، بينما رفعت الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الشرقي، حيث تسود حالة من عدم الاستقرار وتتأثر به معظم شواطئ عروس البحر الابيض المتوسط.

وتبع إعلان حالة الطوارئ في الإسكندرية بسبب ارتفاع الأمواج، إصدار 7 محاذير من قبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لجميع المصطافين، للحفاظ على حياتهم وعدم حدوث أي حالات غرق.

ألوان الرايات على شواطئ الإسكندرية

شملت أول 3 محاذير، توضيح الفوارق بين ألوان الرايات، كي يدرك المصطاف ما يؤول إليه البحر حاليا، في ظل ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية:

- رفع الراية الخضراء، تعني أن حالة البحر آمنه، وتسمح بالنزول للمياه.

- رفع الراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا، وتسمح بالنزول، لكن مع أخذ الحيطة والحذر.

- رفع الراية الحمراء تعني خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا، ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.

تنبيهات لتجنب الغرق بسبب ارتفاع الأمواج

طالبت مصايف الإسكندرية، في باقي التحذيرات من الجميع الالتزام بالتعليمات ومتابعة ألوان الرايات المرفوعة، واتباع تعليمات رجال الإنقاذ، بالتزامن مع ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية، التي جاءت كالتالي:

- توخي الحيطة والحذر، وعدم التوغل في مياه البحر، والتواجد بالمناطق القريبة من رمال الشاطئ، لتجنب تيارات السحب.

- تجنب ركوب البدالات بشكل نهائى.

- خطورة النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة، مثل العجمى، واتباع تعليمات رجال الإنقاذ.

- شاطئ النخيل مغلق بقرار من النيابة العامة، لذلك يرجى الالتزام بالتعليمات وعدم النزول فيه حفاظا على سلامتكم.