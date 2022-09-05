محلل سياسي: تعامل الأوروبيين مع روسيا في الأزمة الأوكرانية «ساذج»

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي سيد جُبيل، إن أمد الحرب الروسية الأوكرانية سيطول، مشيرًا إلى أنه في الرابع والعشرين من أغسطس الماضي صرح البيت الأبيض أنه يبحث عن اسم لمشاركة القوات الأمريكية في الحرب الأوكرانية، على غرار عاصفة الصحراء والفجر الأحمر، وهو ما يعني أنها لن تكون عملية قصيرة، ولكن عملية لها مخصصات عسكرية، وفي نفس اليوم أعلن أنه سيتم الاستقرار على جنرال يدير الجهود الأمريكية وتم الإعلان عن حزمة مساعدات جديدة قدرها 3 مليارات دولار.

ما هي حزمة المساعدات الجديدة؟

وأضاف «جُبيل» خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»: «المساعدات عبارة عن تعاقدات ستتم على مدار 3 سنوات من الأسلحة، وبالتالي فإن المؤشرات على الحرب الطويلة كثيرة، بعدما توقعت الولايات المتحدة أن تفشل روسيا في الحرب».

الشهور والأسابيع المقبلة على الأوروبيين لن تكون بيضاء

وتابع المحلل السياسي: «الشهور والأسابيع المقبلة على الأوروبيين لن تكون بيضاء، حيث يتمتع الأوروبيون بقدر كبير من الطيبة وسلامة النية والسذاجة والاستفزاز، هددوا الروس منذ بداية الحرب بأنهم يخططون لقطع شريان الحياة الاقتصادي عنهم، وهددوا أيضا بزيادة العقوبات وفصل روسيا عن سويفت، وهذا الأمر يعبر عن قدر كبير من السذاجة، لأن مثل هذه التصريحات عندما تخرج من أوروبا ماذا نتوقع من الروس؟».