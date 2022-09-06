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«الصحة» تكرم طاقم سيارة إسعاف في سوهاج.. «رجعوا 2 مليون جنيه لأصحابها»

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مريم الخطرى
08:29 م | الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
وزير الصحة

وزير الصحة

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتكريم المسعف عماد رويس لبيب، وفني قيادة مركبة إسعافية علاء إبراهيم أحمد، لحفاظهما على المقتنيات الشخصية، للمصابين في حادث مروري بمحافظة سوهاج.

العثور على مبلغ مالي 

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن طاقم سيارة الإسعاف عثرا على مبلغ مالي يقدر بنحو 2 مليون جنيه، داخل سيارة برفقة مصابين، وفور عملهما بمحتويات الحقيبة، قاما بإبلاغ مدير مرفق إسعاف سوهاج الدكتور هاني فؤاد، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات لضمان وصول الحق إلى أصحابه.

نماذج مشرفة

ومن جانبه، توجه الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، بالشكر لطاقم السيارة على أمانتهما، مؤكدا أن الهيئة تذخر بالكثيرين من هذه النماذج المشرفة.

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بقلم مريم الخطرى