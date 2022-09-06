«الصحة» تكشف استعدادتها لمواجهة فيروس كورونا خلال فصل الشتاء

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، استعدادات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا خلال فصل الشتاء، وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الوزارة تستعد للتوسع في تطعيم المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية بلقاح كورونا سواء الجرعة الثانية أوالتنشيطية وزيادة توعية المواطنين بخطر الإصابة بفيروس كورونا خاصة وأن فصل الشتاء يشهد خلطًا بين الفيروس والإنفلونزا الموسمية.

تطعيم الإنفلونزا الموسمية

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن على المواطنين الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية خاصة بعد ارتفاع الإصابات بهذا الفيروس مقارنة بالعام الماضي بنسبة تصل إلى 40% ولتجنب الخلط بين فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية، لابد من الحصول على لقاح الإنفلونزا وهو متوافر في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا»، بمختلف فروعها وفي عدد من الصيدليات على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتورحسام عبدالغفار، أن التوقعات بارتفاع إصابات فيروس كورونا ليست كبيرة، ولكن يجب الحذر، ولقاحات كورونا تقي من الإصابة بمتلازمة ما بعد كورونا والتى تظل من 3 أشهر إلى 6 أشهر تتوقف على الجهاز المناعي ولقاحات كورونا تمنع من التعرض لها، مناشدا أولياء الأمور بضرورة الحرص على تطعيم الطلاب من عمر 12 عامًا.

الحصول على الجرعة الثانية والتنشيطية دون حجز مسبق

وتابع «عبدالغفار»: «لا داعي للقلق بسبب اللقاحات، جميع لقاحات كورونا متوافرة للطلاب في المدارس وللمواطنين والمسافرين، وهناك توافد لشحنات لقاحات كورونا بشكل مستمر ويتم اختبارها من قبل هيئة الدواء المصرية وحفظها بجميع مراكز تلقي لقاح كورونا بشكل آمن»، وأشار إلى أنه يمكن الحصول على الجرعة الثانية والتنشيطية دون التسجيل المسبق على موقع لقاح كورونا مصر.

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة متابعة منصات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للاطلاع على كافة مستجدات فيروس كورونا المختلفة، مؤكدًا أنه حتى الآن لم تظهر متحورات جديدة، والمتحورات التي تظهر لم تعد بنفس القوة التي كانت عليها من قبل.