مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب دراجة نارية ببني سويف

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب دراجة بخارية أمام كوبري الحرجة بدائرة مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الجامعي.

بلاغ بحادث مروري بمركز ناصر

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية أمام كوبري الحرجة بدائرة مركز ناصر شمال المحافظة، أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل جثة المتوفى والمصاب إلى أقرب مستشفى، والوقوف على أسباب الحادث مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل المصاب إلى مستشفى بني سويف الجامعي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف ببني سويف بسيارتين إلى موقع الحادث، وتم نقل «رمضان محمد أحمد» 36 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع والقدم اليسرى، مقيم بمحافظة الفيوم، إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي.

نقل المتوفى لمشرحة مستشفى بني سويف الجامعي

فيما نقل الأهالي جثة المتوفى في الحادث ويدعى «أحمد محمد أحمد»، 38 عامًا، جثة هامدة إلى المستشفى الجامعي، وتم إيداع جثته داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تحرر المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن للمتوفى وتسليم الجثة إلى ذويه لدفنه بمقابر العائلة.