إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «بني سويف - الفيوم» الجديد

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين «ميكروباص» و«نقل»، على طريق «بني سويف - دمو الفيوم» الجديد قرب قرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ تصادم سيارتين على طريق بني «سويف - دمو»

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق «بني سويف - دمو الفيوم» الجديد قرب قرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر، بين سيارتين «ميكروباص» و«نقل»، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

ونقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، بإشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، 6 مصابين في الحادث إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال وإجراء التحريات تبين أن المصابين هم «ليلى جابر فاضل»، 44 سنة، مقيمة بأسوان، مصابة اشتباه كسر بالقدم اليسرى، و«محمود إبراهيم عبد الستار»، 21 سنة، مقيم ببني سويف، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى، و«سيد قرني كامل»، 52 سنة، مقيم بني سويف، مصاب جروح وكدمات، و«حسن مصطفى أحمد»، 19 سنة، مصاب جروح وكدمات، و«فريد خضر أحمد»، 51 سنة، مقيم بني سويف، مصاب جروح و كدمات، وسيدة تبلغ من العمر قرابة 40 سنة، مجهولة البيانات، مصابة بغيبوبة واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.