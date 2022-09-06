مصرع طفلة سقط عليها جدار منزل في الفشن ببني سويف

لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، مصرعها، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط حائط منزل عليها بنجع عبدالله التابع لمركز ومدينة الفشن جنوب بني سويف، ونقلتها أسرتها إلى المستشفى في محاولة لإسعافها، إلا أنها فارقت الحياة.

بلاغ بمصرع طفلة سقط عليها جدار منزل بالفشن

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من العميد منصور الدغيدي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول طفلة عمرها 3 سنوات إلى مستشفى الفشن المركزي بصحبة أهليتها وبها إصابات متفرقة إثر سقوط جزء من جدار منزل عليها، في محاولة منهم لإسعافها، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها إلى المستشفى، وتم إيداع الجثة داخل المشرحة.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحثي للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم جثة الطفلة إلى ذويها.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي

واستقبل مستشفى الفشن المركزي ببني سويف، الطفلة «مريم ع» تبلغ من العمر 3 سنوات، مقيمة بنجع عبدالله التابع لإحدى المناطق بالمركز، وتم استدعاء مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي عليها وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها، وجار تحرير محضرا بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.