حكيم يطرح «معلم» غدا على المنصات السمعية.. ثالث أغنيات صيف 2022

يطرح المطرب حكيم، غدا الأربعاء، ثالث أغنياته لصيف عام 2022 باسم «معلم»، والتي يختم بها صيف هذا العام.

طرح «معلم» عبر المنصات السمعية

حكيم أعلن عبر صفحاته الرسمية أن الأغنية ستُطرح غدا الأربعاء عبر منصاته، في تمام الساعة الخامسة مساءا.

وكشف حكيم لـ«الوطن»، أن أغنيته الجديدة سيتم تصويرها بطريقة «فيديو كليب»، وذلك عقب طرحها لكي ينهي بها موسمه الصيفي.

حكيم يطرح أغنتين في صيف 2022

يذكر أن حكيم طرح خلال صيف هذا العام أغنيتين، هما «قول الله»، و«تزاولني».

أغنية «تزاولني» من كلمات إسلام كنكة، وألحان كريم الصباغ وإسلام كنكة، وتوزيع فلسطيني، وميكساج وماستر أسامة طارق، وصوّر حكيم الأغنية مع المخرج أحمد متولي، وهي إنتاج فني فايز عزيز، وإشراف فني جورج سمير.

أما أغنية «قول الله» فمن كلمات تامر حسين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع ومكساج توما، وإشراف فني جورج سمير.